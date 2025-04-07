Volkswagen может начать выпускать военную технику для Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе Volkswagen в Оснабрюке, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на источники.

Этот завод Volkswagen, на котором в настоящее время выпускается кроссовер T-Roc Cabriolet, может быть передан для производства военной техники в рамках усилий Rheinmetall.