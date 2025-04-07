Volkswagen может начать выпускать военную технику для Rheinmetall
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе Volkswagen в Оснабрюке, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на источники.
Этот завод Volkswagen, на котором в настоящее время выпускается кроссовер T-Roc Cabriolet, может быть передан для производства военной техники в рамках усилий Rheinmetall.
По информации издания, Rheinmetall заинтересован в совместном с MAN производстве пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков.
Ранее Volkswagen заявлял, что намерен продать завод в Оснабрюке и часть сотрудников в целях экономии, но также выражал готовность рассмотреть возможность использования завода для выпуска военно-транспортной техники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru