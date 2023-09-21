МИД Венгрии пообещал блокировать санкции против российского атома
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен заблокировать любые попытки Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, сообщает РИА Новости.
По его словам, ввод подобных ограничений будет противоречить национальным интересам республики.
«Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это», - заключил дипломат.
Ранее Евросоюз начал вести работу над 12-м пакетом антироссийских санкций, группа стран призвала включить в него ограничения в отношении атомной отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru