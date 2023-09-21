МИД Венгрии пообещал блокировать санкции против российского атома

По его словам, ввод подобных ограничений будет противоречить национальным интересам республики.

«Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это», - заключил дипломат.



Ранее Евросоюз начал вести работу над 12-м пакетом антироссийских санкций, группа стран призвала включить в него ограничения в отношении атомной отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

