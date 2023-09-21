МИД Венгрии пообещал блокировать санкции против российского атома

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен заблокировать любые попытки Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, сообщает РИА Новости.

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По его словам, ввод подобных ограничений будет противоречить национальным интересам республики.

«Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это», - заключил дипломат.

Ранее Евросоюз начал вести работу над 12-м пакетом антироссийских санкций, группа стран призвала включить в него ограничения в отношении атомной отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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