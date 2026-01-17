Баканов: GigaChat упрощает проведение экспериментов на МКС на 20%

Нейросеть GigaChat упрощает проведение экспериментов на борту Международной космической станции. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

«Как вы знаете, совместно с [космическим кораблем "Союз] МС-28" запустили его, подняли, и идет содействие в работе космонавтов, там куча экспериментов», - поделился Баканов.

По его словам, нейросеть упрощает все эти процедуры примерно на 20 процентов. GigaChat будет дорабатываться, предусмотрено в том числе обновление программного обеспечения.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» применяет искусственный интеллект для улучшения разрешения космических снимков. Уже испытаны технологии, позволяющие увеличить его с 1 до 0,5 метра.

