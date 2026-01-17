В 2025 году тридцати россиянам отказали во въезде в Финляндию
17 января 202609:39
Тридцати россиянам отказали во въезде в Финляндию в минувшем году. Об этом заявил глава пресс-службы пограничной охраны страны Йоуни Лахтинен в беседе с РИА Новости.
«В 2025 году 30 российским гражданам было отказано во въезде», - сообщил он.
По словам Лахтинена, за прошлый год в Финляндию через внешние границы въехали около 13,5 тысячи россиян.
Между тем издание Helsingin Sanomat сообщило, что пяти гражданам РФ отказали во въезде в финскую Лапландию. При этом у россиян были шенгенские визы.
