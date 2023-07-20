США ввели санкции против «дочек» «Росатома»

США ввели санкции против «дочек» «Росатома»: «АЭМ-Пропульсия» и «НПО «КИС», говорится в сообщении Госдепа.

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Меры введены в том числе для того, чтобы «ослабить нынешний и будущий военный потенциал России, сократить доходы России, нацелившись на ее будущие энергетические проекты».

В США отметили, что «АЭМ-Пропульсия» производит элементы двигательных установок для кораблей, а «НПО «КИС» производит микроэлктронику.

Ранее днем США также ввели санкции против Кудрина и Сахалинского пароходства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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