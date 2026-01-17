СМИ: Трамп воодушевлен после операции США по захвату Мадуро
Президент США Дональд Трамп доволен операцией Вашингтона по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.
«Президент чувствует себя воодушевленным январской операцией, в результате которой был захвачен... Мадуро», - отмечает издание.
Трамп якобы неоднократно обсуждал с чиновниками подробности произошедшего. Глава Белого дома заявлял советникам, что противники боятся и уважают Соединенные Штаты.
Ранее Трамп заявил, что США управляют Венесуэлой, республика стала другой и изменилась «всего за неделю».
