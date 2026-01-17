Марина Влади передала Росархиву любовную переписку с Высоцким
Актриса и певица Марина Влади передала в Росархив любовную переписку с актером, поэтом и бардом Владимиром Высоцким. Об этом рассказал глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что существуют ограничения по документам, которые автор либо наследник просили не открывать. Как напомнил Артизов, в свое время Влади передала в архив документы о жизни Высоцкого.
«Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy», - подчеркнул глава агентства.
Марине Влади 87 лет, она состояла в браке с Владимиром Высоцким в 1970-1980 годах и была его последней женой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянка Андреева выиграла теннисный турнир WTA в Аделаиде
- Марина Влади передала Росархиву любовную переписку с Высоцким
- Российский экспорт лекарств в ЕС превысил 30 млн евро
- Военные уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ
- Рейсы из России в Малайзию планируется запустить в 2026 году
- Макрон на фоне проблем с глазом появился в Елисейском дворце в очках
- Россиянам рассказали, как оплатить штраф ГИБДД со скидкой
- Путин пошутил о чертях в московском метро
- Столтенберг призвал Запад «поговорить с Россией, как с соседом»
- В России предложили ввести до 90 дней оплачиваемого больничного для многодетных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru