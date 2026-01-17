Марина Влади передала Росархиву любовную переписку с Высоцким

Он отметил, что существуют ограничения по документам, которые автор либо наследник просили не открывать. Как напомнил Артизов, в свое время Влади передала в архив документы о жизни Высоцкого.

«Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy», - подчеркнул глава агентства.

Марине Влади 87 лет, она состояла в браке с Владимиром Высоцким в 1970-1980 годах и была его последней женой.

