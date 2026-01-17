Российский экспорт лекарств в ЕС превысил 30 млн евро
Экспорт лекарств из России в Евросоюз в январе-ноябре 2025 года стал рекордным и превысил 30 млн евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Объем поставок достиг рекорда для отчетного периода с 2020 года и вырос в полтора раза по сравнению с уровнем годом ранее.
Крупнейшими покупателями лекарств из РФ в Европе стали Словения (67%) и Венгрия (29%). Среди ключевых импортеров препаратов заметнее всего год к году выросли отгрузки в Швецию (в четыре раза - до 403,7 тысячи евро), Словению (вдвое - до 20,04 млн) и Венгрию (в два раза - до 8,6 млн).
При этом Германия сократила импорт вдвое, до 553,9 тысячи евро, Испания - почти в четыре раза, до 99,4 тысячи.
В сентябре ЕС нарастил закупку лекарств у России в 7,2 раза в месячном выражении и приобрел такой продукции на 7,6 млн евро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марина Влади передала Росархиву любовную переписку с Высоцким
- Российский экспорт лекарств в ЕС превысил 30 млн евро
- Военные уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ
- Рейсы из России в Малайзию планируется запустить в 2026 году
- Макрон на фоне проблем с глазом появился в Елисейском дворце в очках
- Россиянам рассказали, как оплатить штраф ГИБДД со скидкой
- Путин пошутил о чертях в московском метро
- Столтенберг призвал Запад «поговорить с Россией, как с соседом»
- В России предложили ввести до 90 дней оплачиваемого больничного для многодетных
- СМИ: Франция получила реальную возможность выйти из НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru