Российский экспорт лекарств в ЕС превысил 30 млн евро

Экспорт лекарств из России в Евросоюз в январе-ноябре 2025 года стал рекордным и превысил 30 млн евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Объем поставок достиг рекорда для отчетного периода с 2020 года и вырос в полтора раза по сравнению с уровнем годом ранее.

Крупнейшими покупателями лекарств из РФ в Европе стали Словения (67%) и Венгрия (29%). Среди ключевых импортеров препаратов заметнее всего год к году выросли отгрузки в Швецию (в четыре раза - до 403,7 тысячи евро), Словению (вдвое - до 20,04 млн) и Венгрию (в два раза - до 8,6 млн).

При этом Германия сократила импорт вдвое, до 553,9 тысячи евро, Испания - почти в четыре раза, до 99,4 тысячи.

В сентябре ЕС нарастил закупку лекарств у России в 7,2 раза в месячном выражении и приобрел такой продукции на 7,6 млн евро.

