Россиянка Андреева выиграла теннисный турнир WTA в Аделаиде
17 января 202608:26
Российская спортсменка Мирра Андреева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.
В финальной встрече на соревновании Андреева обыграла канадку Викторию Мбоко. Матч закончился со счетом 6:3, 6:1.
Мирре Андреевой 18 лет, россиянка занимает восьмое место в рейтинге WTA.
