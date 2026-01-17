Россиянка Андреева выиграла теннисный турнир WTA в Аделаиде

Российская спортсменка Мирра Андреева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Российский теннисист Медведев выиграл турнир ATP в Брисбене

В финальной встрече на соревновании Андреева обыграла канадку Викторию Мбоко. Матч закончился со счетом 6:3, 6:1.

Мирре Андреевой 18 лет, россиянка занимает восьмое место в рейтинге WTA.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпортсменыТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры