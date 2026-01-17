Россиянка Андреева выиграла теннисный турнир WTA в Аделаиде

Путин поручил кабмину представить план по беспилотным системам в экономике Встреча делегаций Украины и США состоится 17 января в Майами Спецслужбы в Иране за время протестов задержали не менее трех тысяч человек Минпросвет разработал поправки для введения оценки за поведение Международный фестиваль маскарадных игр «Сурва» в Болгарии отмечает 60-летие