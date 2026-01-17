Посольство РФ иронично ответило на пост дипмиссии ФРГ о поддержке Киева

Посольство России в Канаде иронично прокомментировало публикацию дипмиссии Германии о поддержке Украины. Об этом дипведомство написало в соцсети Х.

Ранее немецкая дипмиссия разместила публикацию о «моральной поддержке» Киева.

«Поддерживать Украину на словах сейчас гораздо безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок», — отреагировали в посольстве РФ.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Киева прекратить бегство молодых украинцев в Европу.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
