МИД Украины вызвал посла из Минска для консультаций
МИД Украины отозвал посла Игоря Кизима из Минска для консультаций. Они будут проведены для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», - отметил Кулеба.
Напомним, массовые акции протеста оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, он набрал 80,1% голосов. Несогласные с такими итогами выборов вышли на акции протеста. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги и применять силовые методы, отмечает РЕН ТВ.
Между тем, экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН объяснил причины решения Тихановской стать лидером альтернативной политики в республике. По его словам, на это повлияла поддержка белорусского общества, массово выступившего накануне в Минске на акции протеста.
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