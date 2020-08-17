МИД Украины вызвал посла из Минска для консультаций

Напомним, массовые акции протеста оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, он набрал 80,1% голосов. Несогласные с такими итогами выборов вышли на акции протеста. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги и применять силовые методы, отмечает РЕН ТВ.

Между тем, экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.

Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН объяснил причины решения Тихановской стать лидером альтернативной политики в республике. По его словам, на это повлияла поддержка белорусского общества, массово выступившего накануне в Минске на акции протеста.

