МИД: существует угроза прямого военного столкновения России и США
Власти США развязали против России тотальную гибридную войну, чреватую перерасти в прямое военное столкновение двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне должны осознать, что следует пересмотреть свой подход к отношениям с Москвой.
«Призываем США осознать безальтернативность выстраивания отношений с нашей страной на основе фундаментальных принципов равноправия и взаимного учета интересов», - заявили в МИД РФ.
Ранее, как сообщала НСН, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США поставками вооружений целенаправленно обостряют конфликт на Украине.
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