МИД: существует угроза прямого военного столкновения России и США

Власти США развязали против России тотальную гибридную войну, чреватую перерасти в прямое военное столкновение двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне должны осознать, что следует пересмотреть свой подход к отношениям с Москвой.

«Испытание на века»: США получают прибыль от спецоперации, прикрываясь «агрессией Путина»

«Призываем США осознать безальтернативность выстраивания отношений с нашей страной на основе фундаментальных принципов равноправия и взаимного учета интересов», - заявили в МИД РФ.

Ранее, как сообщала НСН, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США поставками вооружений целенаправленно обостряют конфликт на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаСтолкновениеСШАМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры