МИД: существует угроза прямого военного столкновения России и США

Власти США развязали против России тотальную гибридную войну, чреватую перерасти в прямое военное столкновение двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне должны осознать, что следует пересмотреть свой подход к отношениям с Москвой.