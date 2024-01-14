МИД Швейцарии заявил о работе по подключению РФ к дискуссии по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяццо Кассис заявил, что Россию обязательно подключат к дискуссиям об урегулировании конфликта на Украине, пишет ТАСС.

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Глава ведомства сообщил, что сейчас ведется подготовительная работа по включению РФ в диалог. С таким заявлением глава МИД выступил на пресс-конференции в Давосе.

«Мы не собираемся проводить мирную конференцию без России, это невозможно», - подчеркнул Кассис.

Представитель администрации США Джон Кирби 12 января сообщил о прекращении военной помощи Украине в связи с исчерпанием средств, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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