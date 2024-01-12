Экс-аналитик Пентагона: срыв мира по Украине – преступление

Она назвала преступлением «продвигать войну, когда одни умирают, а другие за это платят в то время, как мир уже почти был у них в руках». Эксперт указала, что Вашингтон потеряет многое, когда мирное урегулирование на Украине будет достигнуто, потому что Россия «в военном плане находится в намного лучшей форме».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное прекращение огня не будет означать остановку конфликта на Украине и не приведет к политическому диалогу с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

