МИД: Россия высылает 27 испанских дипломатов
В МИД РФ сообщили о решении объявить персонами нон грата сразу 27 испанских дипломатов - сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства королевства в Санкт-Петербурге. Эта информация появилась в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как подчеркивается, высылка дипломатов производится в качестве ответной меры на аналогичные действия испанских властей.
«В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата», — отмечается в заявлении.
Теперь всем им надлежит покинуть территорию России в семидневный срок.
Соответствующая нота была зачитана в среду послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу в здании МИД РФ на Смоленской площади, куда он предварительно был вызван.
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил 5 апреля, что из страны будут высланы более 20 российских дипломатов.
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