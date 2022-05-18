МИД: Россия высылает 27 испанских дипломатов

В МИД РФ сообщили о решении объявить персонами нон грата сразу 27 испанских дипломатов - сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства королевства в Санкт-Петербурге. Эта информация появилась в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркивается, высылка дипломатов производится в качестве ответной меры на аналогичные действия испанских властей.

«В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата», — отмечается в заявлении.

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Теперь всем им надлежит покинуть территорию России в семидневный срок.

Соответствующая нота была зачитана в среду послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу в здании МИД РФ на Смоленской площади, куда он предварительно был вызван.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил 5 апреля, что из страны будут высланы более 20 российских дипломатов.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ВысылкаДипломатыИспанияМИД РФ
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