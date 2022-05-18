МИД: Россия высылает 27 испанских дипломатов

В МИД РФ сообщили о решении объявить персонами нон грата сразу 27 испанских дипломатов - сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства королевства в Санкт-Петербурге. Эта информация появилась в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркивается, высылка дипломатов производится в качестве ответной меры на аналогичные действия испанских властей.

«В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата», — отмечается в заявлении.