Испания вышлет более 20 российских дипломатов

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что из страны будут высланы более 20 российских дипломатов, сообщает РИА Новости.

Франция объявила о высылке около 30 российских дипломатов

По его словам, принятое решение также коснётся персонала посольства РФ в Испании.

«Мы собираемся выслать около 25 человек», - уточнил Альбарес.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил послу России Сергею Разову о высылке из страны 30 российских дипломатов, сообщает RT.

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