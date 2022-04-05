Испания вышлет более 20 российских дипломатов
5 апреля 202214:48
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что из страны будут высланы более 20 российских дипломатов, сообщает РИА Новости.
По его словам, принятое решение также коснётся персонала посольства РФ в Испании.
«Мы собираемся выслать около 25 человек», - уточнил Альбарес.
Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил послу России Сергею Разову о высылке из страны 30 российских дипломатов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru