СМИ: В Испании арестована яхта Вексельберга

В порту Пальмы-де-Майорки арестована яхта Tango стоимостью $120 млн, которая предположительно принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

Отмечается, что яхта несколько месяцев ремонтировалась в этом порту и должна отплыть в ближайшие дни.

Крупнейшая яхта миллиардера из России арестована в Гибралтаре

С начала спецоперации на Украине сообщалось о многочисленных арестах или задержаниях в Италии, Франции, Германии и других странах яхт российских бизнесменов. В частности, СМИ упоминали яхты, которые могут принадлежать Алишеру Усманову, Андрею Мельниченко, Геннадию Тимченко, Дмитрию Пумпянскому и Алексею Мордашову.

Виктор Вексельберг занимает 20 место в рейтинге «Форбс» богатейших бизнесменов России с состоянием $9 млрд.

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