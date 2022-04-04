СМИ: В Испании арестована яхта Вексельберга
В порту Пальмы-де-Майорки арестована яхта Tango стоимостью $120 млн, которая предположительно принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.
Отмечается, что яхта несколько месяцев ремонтировалась в этом порту и должна отплыть в ближайшие дни.
С начала спецоперации на Украине сообщалось о многочисленных арестах или задержаниях в Италии, Франции, Германии и других странах яхт российских бизнесменов. В частности, СМИ упоминали яхты, которые могут принадлежать Алишеру Усманову, Андрею Мельниченко, Геннадию Тимченко, Дмитрию Пумпянскому и Алексею Мордашову.
Виктор Вексельберг занимает 20 место в рейтинге «Форбс» богатейших бизнесменов России с состоянием $9 млрд.
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