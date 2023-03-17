МИД: Россия внесла в черный список ещё 23 подданных Великобритании

Как подчеркивается, список был расширен из-за активного применения Лондоном санкционных мер, направленных против РФ, её граждан и организаций, а также усилиями британских властей по военно-технической поддержке Украины.

В частности, в черный список угодило руководство медикорпорации «Zinc Network», которая оказывает поддержку иноагентам, а также создает фейки для медиапространства о ситуации в РФ.

Ранее, как сообщала НСН, Россия ввела санкции против 36 представителей Великобритании.

