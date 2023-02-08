МИД: Россия внесла в черный список 77 граждан США
Россия закрывает на постоянной основе въезд в страну для 77 американцев, сообщили в МИД РФ.
Как отмечается, на этот раз в стоп-лист включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений Киеву.
Санкции, по аналогии с американскими ограничительными мерами, затрагивают и некоторых членов семей чиновников и крупных предпринимателей.
«Любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США», - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее, как сообщала НСН, российские власти расширили стоп-лист европейских чиновников.
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