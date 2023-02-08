МИД: Россия внесла в черный список 77 граждан США

Россия закрывает на постоянной основе въезд в страну для 77 американцев, сообщили в МИД РФ.

Как отмечается, на этот раз в стоп-лист включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений Киеву.