МИД: Россия внесла в черный список 77 граждан США

Россия закрывает на постоянной основе въезд в страну для 77 американцев, сообщили в МИД РФ.

Как отмечается, на этот раз в стоп-лист включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений Киеву.

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Санкции, по аналогии с американскими ограничительными мерами, затрагивают и некоторых членов семей чиновников и крупных предпринимателей.

«Любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США», - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, как сообщала НСН, российские власти расширили стоп-лист европейских чиновников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиСШАОтветные Санкции РоссииМИД РФ
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