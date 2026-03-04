Для женского организма безопаснее всего рожать детей до 30 лет, репродуктивные возможности у мужчин бесконечны, хотя качество спермограммы сейчас в десять раз ниже, чем в начале XX века, заявил НСН хирург-уролог Андрей Убогий.

Ранее акушер-гинеколог и депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что с 22 до 27 лет женщина «спокойно» может родить троих детей. Видео с ее высказыванием опубликовал паблик UTV во «ВКонтакте». Парламентарий также заявила, что у мужчин репродуктивное здоровье бесконечное. Уролог подтвердил ее слова.

«Гораздо более травмирующим было бы рождение детей после 30 лет. Так что тут нужно следовать природе и традициям. За пять лет можно и четверых родить. Жена Александра Пушкина за шесть лет жизни с ним родила четверых здоровых, прекрасных детей и был один выкидыш - то есть было пять беременностей. Это традиционное отношение к родам, но в любом случае более правильно, безопасно, более соответствует женской природе рождение детей в молодом возрасте. Годичный интервал между беременностями и родами вполне позволяет пройти следующую беременность и роды благополучно», - подтвердил Убогий.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, перерыв между родами и следующей беременностью должен составлять полтора-два года.