Путин установил для лиц без гражданства выплаты за контракт с Минобороны
В России установили единовременные выплаты для лиц без гражданства, которые заключили контракты с российским Минобороны с 7 июля 2025 года. Об этом сообщает RT.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир путин. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, размер выплаты составляет 195 тысяч рублей.
Отмечается, что указ главы государства вступил в силу. Кабмину РФ поручено привести свои акты в соответствие с данным документом.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2025 году контракты с Минобороны о прохождении военной службы заключили свыше 422 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
