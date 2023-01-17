Российские власти расширили стоп-лист европейских чиновников

Власти России расширили список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещён въёзд на территорию страны, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В сообщении говорится, что решение было принято в ответ на девятый санкционный пакет Евросоюза.

Уточняется, что в стоп-лист внесли руководство силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке украинских военных, а также европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих Украине вооружения и военную технику.

Кроме того, в «чёрный» список попали гражданае стран Евросоюза, которые были замечены «в систематической публичной антироссийской риторике», и отдельные депутаты Европарламента.

«Евросоюз продолжает попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры... Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН... Любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ», - заключили в МИД РФ.

Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что Евросоюз готовится ввести десятый пакет санкций против России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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