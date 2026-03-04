Колокольцев: Самому юному из нападавших в школах было десять лет
4 марта 202617:54
С начала 2026 года в России было предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Выступая на расширенной коллегии ведомства, он отметил, что речь идёт о 15 регионах страны.
«Поражает возраст правонарушителей, самому юному — 10 лет», — указал министр.
Он добавил, что вопрос безопасности в образовательных организациях находится в компетенции целого ряда ведомств.
Ранее ученик седьмого класса ранил ножом сверстника в школе №1 в городе Александровске Пермского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
