Колокольцев: Самому юному из нападавших в школах было десять лет

МВД предотвратило 21 нападение на школы в 15 регионах в 2026 году ПВО в Новороссийске отражает атаки БПЛА Минтранс подтвердил атаку на российский газовоз в Средиземном море Омбудсмен Москалькова получает больше всего жалоб от россиян из стран Балтии и Украины Сценарист Лу Вэй возглавит международное жюри XXIV кинофестиваля «Дух огня»