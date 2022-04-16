МИД: Россия в статусе наблюдателя в СПЧ ООН не допустила поражения своих прав

«Если бы Россия 7 апреля согласилась с "ливийским сценарием", мы, по сути, получили бы аналогичное "поражение в правах" на оставшиеся полтора года нашего членства в СПЧ. Нам отводилась бы роль молчаливого зрителя – не более того», — пояснил дипломат.

Он напомнил, что в 2011 году после приостановки членства Ливии в СПЧ ООН официальный Триполи лишился возможности голосовать, выступать по пунктам повестки дня, делать любые заявления. Такой вариант «не мог устроить» Россию, подчеркнул Вершинин. Он пояснил, что статус наблюдателя дает России возможности, как у государств-членов СПЧ.

«Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, делать выступления и заявления. Другими словами, сможем доносить до международного сообщества – пусть и в усложнившихся условиях – российскую позицию по актуальным международным вопросам», — подчеркнул представитель российского МИДа.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что создание аналога ЕСПЧ в странах СНГ займет немало времени и требует несколько условий, но он вряд ли сможет заменить европейский судебный институт.

«Сейчас в связи с тем, что Россия вышла из Совета Европы и расторгнута Конвенция по правам человека, россияне лишены права обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Естественно встает вопрос об альтернативном международном судебном институте, куда россияне смогут обращаться в том случае, если они пройдут все судебные инстанции в РФ и, по их мнению, не добьются законности и справедливости. Для создания нового института нужно достичь соглашения между странами СНГ и разработать положения по этому ведомству», - объяснил он.

