Постпред РФ: У России нет оснований для выхода из ЮНЕСКО

У России нет оснований для выхода из ЮНЕСКО, а все возникающие разногласия можно решать дипломатическим путем. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

По его словам, уход из ЮНЕСКО станет «царским подарком» Киеву, который как раз этого и добивается.

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В ЮНЕСКО входит 193 государства-члена, среди которых у России, как отметил постпред, «очень много друзей и партнеров».

Кузнецов отметил, что ЮНЕСКО в России очень популярна, в стране существуют десятки ассоциированных школ ЮНЕСКО, кафедры, около 30 объектов всемирного культурного и природного наследия, передает РИА Новости.

Любые возникающие конфликты можно решать путем дипломатии, добавил постпред РФ в организации.

Через полгода от даты выхода России из Совета Европы смертную казнь могут вернуть исходя из решений Конституционного суда и законодательной власти страны, заявил судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЮНЕСКО
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