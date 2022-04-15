Постпред РФ: У России нет оснований для выхода из ЮНЕСКО

У России нет оснований для выхода из ЮНЕСКО, а все возникающие разногласия можно решать дипломатическим путем. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

По его словам, уход из ЮНЕСКО станет «царским подарком» Киеву, который как раз этого и добивается.