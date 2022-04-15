Постпред РФ: У России нет оснований для выхода из ЮНЕСКО
У России нет оснований для выхода из ЮНЕСКО, а все возникающие разногласия можно решать дипломатическим путем. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.
По его словам, уход из ЮНЕСКО станет «царским подарком» Киеву, который как раз этого и добивается.
В ЮНЕСКО входит 193 государства-члена, среди которых у России, как отметил постпред, «очень много друзей и партнеров».
Кузнецов отметил, что ЮНЕСКО в России очень популярна, в стране существуют десятки ассоциированных школ ЮНЕСКО, кафедры, около 30 объектов всемирного культурного и природного наследия, передает РИА Новости.
Любые возникающие конфликты можно решать путем дипломатии, добавил постпред РФ в организации.
Через полгода от даты выхода России из Совета Европы смертную казнь могут вернуть исходя из решений Конституционного суда и законодательной власти страны, заявил судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Медведев заявил, что госуслуги для иностранцев следует сделать электроными
- СМИ: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь
- Новак: Евросоюз не сможет полностью заменить российские энергоресурсы
- Псаки заявила, что поездка президента США на Украину не планируется
- Адвокат: Моргенштерн решил подать жалобу на полицейского, преследующего его из-за тату
- Повседневные расходы россиян в марте увеличились на фоне спецоперации
- Попавший под санкции миллиардер Евтушенков вышел из совета директоров АФК «Система»
- Голикова заявила, что угроза распространения COVID-19 в России сохраняется
- Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин
- Постпред РФ: У России нет оснований для выхода из ЮНЕСКО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru