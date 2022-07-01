МИД: Россия готовит контрмеры из-за ситуации с Калининградом
В России уже началась работа по подготовке пакета контрмер, если ситуация с транзитом в Калининградскую область не будет решена в ближайшее время. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко во время дискуссии в международном клубе «Валдай», передает ТАСС.
Вместе с тем Грушко подчеркнул, что российские власти надеются на рациональное решение этой проблемы. По его словам, Москва сейчас ведет активный диалог с Брюсселем по транзиту в Калининград.
«Мы довели наши озабоченности, и я думаю, сумели объяснить им, что те решения, на которых настаивала Литва, обернутся серьезными издержками не только для Литвы, но и для ЕС», - сообщил Грушко.
Заместитель министра также отметил, что несмотря ни на что, Россия способна и в этих условиях обеспечить социально-экономическое развитие анклава.
Ранее СМИ сообщали, что Германия потребовала от Литвы возобновить транзит в Калининград.
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