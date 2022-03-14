Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович 14 марта заявил, что предлагал действующему президенту страны Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, однако получил отказ.

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«Ответ поступил очень скоро: "Нас это не интересует". Мои ребята возмущались: если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес», - сказал Янукович в интервью РИА Новости.

По его словам, план урегулирования Донбасса был «детально, пошагово расписан».

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраина
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