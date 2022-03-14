Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе
Бывший президент Украины Виктор Янукович 14 марта заявил, что предлагал действующему президенту страны Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, однако получил отказ.
«Ответ поступил очень скоро: "Нас это не интересует". Мои ребята возмущались: если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес», - сказал Янукович в интервью РИА Новости.
По его словам, план урегулирования Донбасса был «детально, пошагово расписан».
Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Генсек ООН назвал перспективу ядерного конфликта возможной
- МВФ прогнозирует России глубокую рецессию из-за санкций
- «Стало не смешно»: Янукович высказался о Зеленском
- «Яндекс.Музыка» и VK сообщили о проблемах с западными новинками
- СМИ: ЕС ужесточит антироссийские санкции, но не запретит импорт нефти
- В России захотели установить уголовную ответственность за исполнение санкций Запада
- Воронежский губернатор рассказал об отсутствии сахара в магазинах
- Минобороны РФ: в Запорожье боевики вымогают деньги у мирных жителей
- Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских военных
- Роскомнадзор заблокировал сайт TJournal
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru