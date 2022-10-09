МИД России: западным странам не нужен мир на Украине

Странам Запада не нужен мир на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексея Полищука.

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Мо его словам, Москва всегда открыта к переговорам с Киевом. В феврале Украина была готова зафиксировать постоянный нейтралитет, а также безъядерный и внеблоковый статус, напомнил дипломат. Переговорный процесс был прерван, когда «проект договора стал приобретать приемлемые очертания». «Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен», - считает Полищук.

Дипломат указал, что Москва не отказывается и от посредников в переговорах.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ президента Украины от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для диалога нужны две стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМИД России
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