МИД России: западным странам не нужен мир на Украине
Странам Запада не нужен мир на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексея Полищука.
Мо его словам, Москва всегда открыта к переговорам с Киевом. В феврале Украина была готова зафиксировать постоянный нейтралитет, а также безъядерный и внеблоковый статус, напомнил дипломат. Переговорный процесс был прерван, когда «проект договора стал приобретать приемлемые очертания». «Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен», - считает Полищук.
Дипломат указал, что Москва не отказывается и от посредников в переговорах.
Ранее в Кремле прокомментировали отказ президента Украины от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для диалога нужны две стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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