Мо его словам, Москва всегда открыта к переговорам с Киевом. В феврале Украина была готова зафиксировать постоянный нейтралитет, а также безъядерный и внеблоковый статус, напомнил дипломат. Переговорный процесс был прерван, когда «проект договора стал приобретать приемлемые очертания». «Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен», - считает Полищук.

Дипломат указал, что Москва не отказывается и от посредников в переговорах.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ президента Украины от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для диалога нужны две стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

