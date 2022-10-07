Экс-президента Польши раскритиковали за призыв к переговорам Москвы и Киева

Экс-президента попросили оценить заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он собирается устраивать переговоры с Владимиром Путиным. По словам Коморовского, несколько месяцев назад президент Украины говорил, что готов говорить с российским коллегой. Коморовский отметил, что «высказался бы за готовность говорить об условиях мира, в том числе и о безопасности Украины, даже с Путиным».

Соболевский сообщил, что заявление бывшего президента указывают на то, какую политику приняли бы в отношении Украине при приходе к власти крупнейшей оппозиционной партии Польши — «Гражданской платформы».

Ранее в Кремле прокомментировали отказ президента Украины от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для диалога нужны две стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

