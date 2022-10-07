Экс-президента Польши раскритиковали за призыв к переговорам Москвы и Киева
Генеральный секретарь правящей в Польше партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский раскритиковал бывшего главу государства Бронислава Коморовского, который призвал Москву и Киев к переговорам, сообщает «РЕН ТВ».
Экс-президента попросили оценить заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он собирается устраивать переговоры с Владимиром Путиным. По словам Коморовского, несколько месяцев назад президент Украины говорил, что готов говорить с российским коллегой. Коморовский отметил, что «высказался бы за готовность говорить об условиях мира, в том числе и о безопасности Украины, даже с Путиным».
Соболевский сообщил, что заявление бывшего президента указывают на то, какую политику приняли бы в отношении Украине при приходе к власти крупнейшей оппозиционной партии Польши — «Гражданской платформы».
Ранее в Кремле прокомментировали отказ президента Украины от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для диалога нужны две стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- СМИ: первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году
- Экс-президента Польши раскритиковали за призыв к переговорам Москвы и Киева
- Байден признался, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи его разочаровало
- Генсек ООН назвал неприемлемыми рассуждения о ядерном конфликте
- СМИ: один человек погиб при стрельбе в отеле в штате Мичиган
- Власти Грузии исключили передачу Саакашвили Украине
- Меркель: прочный мир в Европе возможен только при участии РФ
- Один человек погиб при нападении у здания казино в Лас-Вегасе
- Песков: Путин и Эрдоган проведут разговор 7 октября
- Пресс-секретарь Зеленского объяснил его слова о превентивном ударе по РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru