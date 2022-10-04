В Кремле ответили на отказ Зеленского от переговоров с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ещё до начала военной операции была сторонницей достижения своих условий «мирными, дипломатическими, переговорными средствами», сообщает РИА Новости.

Путин призвал Украину вернуться за стол переговоров

Комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он отметил, что для диалога нужны две стороны.

«Сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит позицию в интересах украинского народа», — заключил представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается возобновлять переговоры с Москвой, пока Владимир Путин остаётся президентом России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
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