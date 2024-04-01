МИД России: Украина осознанно выбрала путь терроризма

По ее словам, киевские власти неоднократно отмечали, что не раскаиваются в своем выборе и не осуждают действия украинских военных, напротив, всецело их поддерживают.

Вместе с тем Захарова заявила, что не может утверждать, повлиял на решение Украины Запад или это позиция местных властей. Как бы там ни было, у Киева было время разобраться и признать чудовищную ошибку, заключила официальный представитель МИД России.

Ранее сотрудники Следственного комитета России установили, что напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористы после атаки направлялись в Киев, чтобы получить обещанное им вознаграждение.

