МИД России: Украина осознанно выбрала путь терроризма

Украина осознанно встала на путь экстремизма и терроризма, не понимая всю их чудовищность. Об этом в интервью Первому каналу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, киевские власти неоднократно отмечали, что не раскаиваются в своем выборе и не осуждают действия украинских военных, напротив, всецело их поддерживают.

Вместе с тем Захарова заявила, что не может утверждать, повлиял на решение Украины Запад или это позиция местных властей. Как бы там ни было, у Киева было время разобраться и признать чудовищную ошибку, заключила официальный представитель МИД России.

Ранее сотрудники Следственного комитета России установили, что напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористы после атаки направлялись в Киев, чтобы получить обещанное им вознаграждение.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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