Она заострила внимание на заявления Белого дома о том, что США пока не готовы говорить о возможности стать гарантом безопасности для Украины.

«Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит», - заявила дипломат.

Как считает российское внешнеполитическое ведомство, Штатам выгодно поставлять Киеву оружие, заниматься созданием биолабораторий и управлять марионеточным режимом для того, чтобы продолжить дестабилизацию ситуации в Европе.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Германии предоставить гарантии безопасности для Украины после завершения военной операции РФ.

Переговоры РФ и Украины начались 28 февраля. Очередной раунд состоялся в турецком Стамбуле 30 марта.

