МИД России сообщил, почему США не хотят становиться гарантом безопасности Украины

Американские власти старательно пытаются раздуть конфликт на Украине, поэтому Вашингтон отказывается брать на себя гарантии безопасности для этой страны, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Великобритания выразила готовность стать гарантом безопасности Украины

Она заострила внимание на заявления Белого дома о том, что США пока не готовы говорить о возможности стать гарантом безопасности для Украины.

«Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит», - заявила дипломат.

Как считает российское внешнеполитическое ведомство, Штатам выгодно поставлять Киеву оружие, заниматься созданием биолабораторий и управлять марионеточным режимом для того, чтобы продолжить дестабилизацию ситуации в Европе.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Германии предоставить гарантии безопасности для Украины после завершения военной операции РФ.

Переговоры РФ и Украины начались 28 февраля. Очередной раунд состоялся в турецком Стамбуле 30 марта.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАМИД РФМария Захарова
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