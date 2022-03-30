Германия готова стать гарантом безопасности Украины
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Германии предоставить гарантии безопасности для Украины после завершения военной операции РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкую прессу.
Бербок подчеркнула, что Германия полностью поддерживает Украину, в частности в вопросе переговоров. Немецкий политик также выразила мнение, что пока российско-украинские переговоры далеки от прорыва.
Переговоры РФ и Украины начались 28 февраля. Очередной раунд состоялся в турецком Стамбуле 30 марта.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Абхазия не планирует входить в состав России
- В Армении задержан министр по чрезвычайным ситуациям
- «Азимут» запустил авиасообщение между Ярославлем и Архангельском
- Премьер-министр Нидерландов назвал условие ослабления санкций ЕС против России
- Кадыров уличил Мединского в ошибке на переговорах с Украиной
- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Мексики
- Анна Нетребко сообщила о возобновлении выступлений
- Британия запретит обслуживание самолетов находящихся под санкциями бизнесменов РФ
- Глава МИД Франции не видит прогресса в российско-украинских переговорах
- Минсельхоз пообещал, что не допустит дефицита овощей в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru