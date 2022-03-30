Германия готова стать гарантом безопасности Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Германии предоставить гарантии безопасности для Украины после завершения военной операции РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкую прессу.

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Бербок подчеркнула, что Германия полностью поддерживает Украину, в частности в вопросе переговоров. Немецкий политик также выразила мнение, что пока российско-украинские переговоры далеки от прорыва.

Переговоры РФ и Украины начались 28 февраля. Очередной раунд состоялся в турецком Стамбуле 30 марта.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаГермания
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