МИД России счел неуместными заявления Литвы в адрес Минска

«Высказывания министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичуса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает «с волнением», какими средствами власть «борется со своим народом», которому, дескать, «угрожает опасность». Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», - говорится в сообщении.

Захарова назвала вмешательством во внутренние дела другого государства заявления литовских властей о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов и тот факт, что власти Литвы публично называли А.Г.Лукашенко «бывшим президентом».

Другим признаком участия вмешательства в дела Белоруссии Захарова считает то, что «Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище на своей территории». При этом власти страны также и организовывают ее встречи с руководством государства и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая «к решительным международным действиям».

По словам Захаровой, эти меры, которые именуются попыткой «помочь» белорусам, лишь раскачивают ситуацию. Она призвала власти прибалтийского государства дать возможность белорусам самим разрешить кризисную ситуацию, пока же «глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение», отмечает представитель российского МИДа.

Ранее во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал в эфире НСН историю с отравлением оппозиционера Алексея Навального срежиссированной акцией.

