МИД России предложил послу США выполнить его новогоднее пожелание

«Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина «Спутник V» одобрена для применения людьми старше 60 лет», — сообщает ведомство.

Напомним, выступая на саммите Группы двадцати (G20) 20 ноября, Путин заявил о неизбежной конкуренции на рынке вакцин. Несмотря на это, считает российский лидер, портфель препаратов против коронавируса нужно формировать исходя из гуманитарных целей.

«Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим, общественным достоянием. Наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», - сказал Путин.

«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины.