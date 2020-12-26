МИД России предложил послу США выполнить его новогоднее пожелание
Министерство иностранных дел России заверило посла США в РФ Джона Салливана, который попросил у Санта-Клауса новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки за хорошее поведение и соблюдение социальной дистанции, что у российского Деда Мороза есть подарок для дипломата. Так российский МИД пошутил в своем Twitter.
«Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина «Спутник V» одобрена для применения людьми старше 60 лет», — сообщает ведомство.
Напомним, выступая на саммите Группы двадцати (G20) 20 ноября, Путин заявил о неизбежной конкуренции на рынке вакцин. Несмотря на это, считает российский лидер, портфель препаратов против коронавируса нужно формировать исходя из гуманитарных целей.
«Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим, общественным достоянием. Наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», - сказал Путин.
«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 258 / сут.
Умерли
54 226+567 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+28 185 / сут.
- МИД России предложил послу США выполнить его новогоднее пожелание
- В НАО объем утечки нефтепродуктов составил около 110 кубометров
- В ГУ МВД и МЧС по Москве опровергли слухи о взрыве около театра в центре столицы
- Российский кабмин ввел запрет госзакупок импортных масок везде, кроме ЕАЭС
- В Ленобласти жители перекрыли дорогу из-за свалки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru