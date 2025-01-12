МИД России: Новые санкции США не останутся без ответа
12 января 202504:30
Решение американской администрации ввести новые ограничительные меры в отношении крупных энергетических компаний из России и сектора в целом представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике, сообщает в Telegram МИД РФ.
Там указали, что подобные действия США не останутся без ответа и будут учитываться при выстраивании дальнейших отношений между Москвой и Вашингтоном.
Ранее США ввели санкции против президента «Ак Барса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД России: Новые санкции США не останутся без ответа
- Лидер британской партии Reform UK устроит в США вечеринку в честь инаугурации Трампа
- Делегаты в Германии отказались осуждать Москву за спецоперацию
- Госдума: Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе
- СМИ: В Лос-Анджелесе пожары уничтожили особняки украинских генералов
- Стрельба возле кафе в Сухуме попала на видео
- СМИ: Наступление ВС РФ угрожает Краматорску, Дружковке и Константиновке
- В Германии кандидат в канцлеры пообещала перезапустить «Северный поток»
- Жители Сочи сообщили о землетрясении
- Специалисты за сутки вывезли 303 тонны мазута, вытекшего из части танкера около Тамани
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru