МИД России: Новые санкции США не останутся без ответа

Решение американской администрации ввести новые ограничительные меры в отношении крупных энергетических компаний из России и сектора в целом представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике, сообщает в Telegram МИД РФ.

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Там указали, что подобные действия США не останутся без ответа и будут учитываться при выстраивании дальнейших отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее США ввели санкции против президента «Ак Барса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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