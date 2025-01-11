США ввели санкции против президента «Ак Барса»
США ввели санкции в отношении президента хоккейного клуба «Ак Барс», генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова. Соответствующий документ размещен на сайте минфина Соединенных Штатов.
Маганов руководит нефтяной компанией с 2013 года, а пост президента хоккейной команды занимает с 2016-го.
Ранее Вашингтон ввел новые санкции против РФ, которые затронули энергетический сектор. В черный список добавили свыше 200 физических и юридических лиц, более 180 судов. Санкции затронули в том числе главу «Газпром Нефти» и президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru