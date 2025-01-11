США ввели санкции против президента «Ак Барса»

США ввели санкции в отношении президента хоккейного клуба «Ак Барс», генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова. Соответствующий документ размещен на сайте минфина Соединенных Штатов.

США ввели новые санкции против более 200 компаний и физлиц из России

Маганов руководит нефтяной компанией с 2013 года, а пост президента хоккейной команды занимает с 2016-го.

Ранее Вашингтон ввел новые санкции против РФ, которые затронули энергетический сектор. В черный список добавили свыше 200 физических и юридических лиц, более 180 судов. Санкции затронули в том числе главу «Газпром Нефти» и президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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