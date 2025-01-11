Байден: Антироссийские санкции могут привести к росту цен на бензин в США

По его словам, цены на топливо могут вырасти на 3-4 цента за галлон.

10 января Минфин США ввел санкции против ряда российских компаний и лиц. На этот раз в санкционный список попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование» и другие организации.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что акции «Газпром нефти» выросли на фоне новых санкций США.