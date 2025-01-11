Байден: Антироссийские санкции могут привести к росту цен на бензин в США

Принятый накануне в США новый пакет антироссийских санкций, которые оказывают давление на энергетический сектор РФ, может привести к увеличению стоимости топлива в стране. Об этом в ходе пресс-конференции заявил передающий полномочия президента США Джо Байден, трансляцию которой вело агентство «Associated Press» на Youtube.

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По его словам, цены на топливо могут вырасти на 3-4 цента за галлон.

10 января Минфин США ввел санкции против ряда российских компаний и лиц. На этот раз в санкционный список попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование» и другие организации.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что акции «Газпром нефти» выросли на фоне новых санкций США.

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ФОТО: AP / ТАСС
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