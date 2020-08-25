МИД РФ заявил о недопустимости вмешательства США и ЕС в дела Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По его словам, некоторые внешние силы стараются обострить ситуацию в Минске. Об этом министр внешнеполитического ведомства сообщил на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом, говорится на сайте МИД РФ.

Лавров также заявил, что Москва выступает против попыток оказания санкционного и политического давления на Минск, передает РЕН ТВ.

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«Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуссии, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям», — цитируются на сайте ведомства слова Лаврова.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН назвал пути решения долговой проблемы Белоруссии. По его словам, реально Белоруссия может или тратить золотовалютные резервы, или рефинансировать кредиты у России.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияМИД РФ
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