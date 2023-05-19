МИД РФ ввел санкции против двух американских телеведущих

Министерство иностранных дел России ввело санкции против американских комиков и телеведущих Джимми Киммела и Стивена Кольбера, сообщают СМИ.

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Телеведущих внесли в российский стоп-лист. Им запретили въезд в Россию.

Внешнеполитическое ведомство запретило въезд в Россию 500 гражданам США. Среди них бывший президент Барак Обама.

США в пятницу, 19 мая, ввели санкции против более 200 физических и юридических лиц России. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что меры направлены на сдерживание оборонно-промышленного комплекса РФ, металлургической, горнодобывающей и технологической отраслей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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