МИД РФ ввел санкции против двух американских телеведущих
Министерство иностранных дел России ввело санкции против американских комиков и телеведущих Джимми Киммела и Стивена Кольбера, сообщают СМИ.
Телеведущих внесли в российский стоп-лист. Им запретили въезд в Россию.
Внешнеполитическое ведомство запретило въезд в Россию 500 гражданам США. Среди них бывший президент Барак Обама.
США в пятницу, 19 мая, ввели санкции против более 200 физических и юридических лиц России. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что меры направлены на сдерживание оборонно-промышленного комплекса РФ, металлургической, горнодобывающей и технологической отраслей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru