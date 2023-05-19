Япония приняла решение расширить рестрикции против России

Отмечается, что список санкций пополнили около 100 физлиц и организаций, подозреваемых в причастности к уклонению от антироссийских санкций, и 80 компаний, «связанных с военными».

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел новые санкции против Службы внешней разведки России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

