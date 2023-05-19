Япония приняла решение расширить рестрикции против России
Япония расширит перечень санкций против России и включит в него физические лица и организации, которые подозреваются в помощи в обходе антироссийских рестрикций. Об этом сообщило агентство Kyodo cо ссылкой на правительственные источники.
Отмечается, что список санкций пополнили около 100 физлиц и организаций, подозреваемых в причастности к уклонению от антироссийских санкций, и 80 компаний, «связанных с военными».
Ранее сообщалось, что Минфин США ввел новые санкции против Службы внешней разведки России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru