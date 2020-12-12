МИД РФ вступился за Чечню. Москва угрожает Лондону из-за соратников Кадырова

В МИД России считают санкции, которые Британия ввела против троих россиян и отряда быстрого реагирования «Терек» за якобы нарушение прав человека в Чечне, безосновательными. Российские дипломаты оставили за собой право на ответный шаг, сообщает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Кабмин Великобритании запретил въезд на территорию страны спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову, экс-главе полиции города Аргун Аюбу Катаеву и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинову. Также санкции предусматривают заморозку банковских счетов. Аналогичные меры приняты в отношение бойцов специального отряда быстрого реагирования «Терек» по обвинению в нарушении прав человека.

История с санкциями против бойцов отряда и силовиков началась в США в 2019 году. Соединенные Штаты добавили россиян в санкционный список по «закону Магнитского». Здесь военных считают причастными к убийству политика Бориса Немцова, а чиновников обвиняют в нарушении прав человека.