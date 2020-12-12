МИД РФ вступился за Чечню. Москва угрожает Лондону из-за соратников Кадырова
В России оценили угрозу новых санкций бойцам чеченского «Терека».
В МИД России считают санкции, которые Британия ввела против троих россиян и отряда быстрого реагирования «Терек» за якобы нарушение прав человека в Чечне, безосновательными. Российские дипломаты оставили за собой право на ответный шаг, сообщает официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Кабмин Великобритании запретил въезд на территорию страны спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову, экс-главе полиции города Аргун Аюбу Катаеву и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинову. Также санкции предусматривают заморозку банковских счетов. Аналогичные меры приняты в отношение бойцов специального отряда быстрого реагирования «Терек» по обвинению в нарушении прав человека.
История с санкциями против бойцов отряда и силовиков началась в США в 2019 году. Соединенные Штаты добавили россиян в санкционный список по «закону Магнитского». Здесь военных считают причастными к убийству политика Бориса Немцова, а чиновников обвиняют в нарушении прав человека.
Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял новые санкции США, написав в своём Telegram-канале, что новые ограничительные меры Вашингтона свидетельствуют о боязни США «маленькой Чечни».
Самого лидера Чеченской республики включили в «список Магнитского» еще в декабре 2017 года. Кадыров назвал это «наградой». Адвокат Александр Карабанов объяснил в эфире НСН такую позицию чеченского лидера.
«Я полностью понимаю Рамзана Кадырова. Он в последнее время выражает очень патриотическую позицию в отношении России. Включение любого гражданина Российской Федерации в этот список говорит о том, что позиция Америки противоречит той активной деятельности, которую ведет гражданин. Так что мы убедились, что Рамзан Кадыров действительно является патриотом своей страны и проявляет активную гражданскую позицию», - пояснил адвокат.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН также рассказал, как в республике воспринимают санкции США.
«Как вы могли удостовериться, звонкий смех Рамзана Кадырова и, собственно, командира известного отряда «Терек» полковника Абузейда Висмурадова ярко свидетельствует об их, мягко говоря, индифферентном отношении к «жутким» американским санкциям. Они выполняли, выполняют, и будут выполнять задачи любой сложности, поставленные перед ними российским командованием. Можете себе представить, каким образом наши ребята способны выполнять задания Родины, если США решили «отметить» их всех до одного вместе с командиром. Они знают, что с такими подразделениями Россия может очень многое», - пояснил он.
По оценке Российского МИД, санкции против чеченской спецгруппы быстрого реагирования «Терек» обусловлены либо стремлением Вашингтона усложнить международное сотрудничество по борьбе с терроризмом, либо страхом перед способностью отряда действовать даже в условиях Арктики.
Теперь внешнеполитическое ведомство готово отстаивать маленькую Чечню не только перед политиками США, но и Великобритании.
Напомним, «Закон Магнитского» - документ, который принят в США в декабре 2012 года, вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Назван в память скончавшегося в тюрьме Сергея Магнитского, которого обвинили в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов, чей фонд был замешан в хищении из российского бюджета были 5,4 млрд. рублей в 2007 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Назван способ нейтрализовать коронавирус за две минуты
- МИД РФ вступился за Чечню. Москва угрожает Лондону из-за соратников Кадырова
- Подлодка «Владимир Мономах» впервые выстрелила четырьмя ракетами «Булава»
- МИД Казахстана направил России ноту после высказываний депутата Госдумы Никонова
- ФОМ: Каждый третий россиянин станет жить хуже в ближайшее время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru