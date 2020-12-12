МИД РФ вступился за Чечню. Москва угрожает Лондону из-за соратников Кадырова

В России оценили угрозу новых санкций бойцам чеченского «Терека».

В МИД России считают санкции, которые Британия ввела против троих россиян и отряда быстрого реагирования «Терек» за якобы нарушение прав человека в Чечне, безосновательными. Российские дипломаты оставили за собой право на ответный шаг, сообщает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Кабмин Великобритании запретил въезд на территорию страны спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову, экс-главе полиции города Аргун Аюбу Катаеву и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинову. Также санкции предусматривают заморозку банковских счетов. Аналогичные меры приняты в отношение бойцов специального отряда быстрого реагирования «Терек» по обвинению в нарушении прав человека.

История с санкциями против бойцов отряда и силовиков началась в США в 2019 году. Соединенные Штаты добавили россиян в санкционный список по «закону Магнитского». Здесь военных считают причастными к убийству политика Бориса Немцова, а чиновников обвиняют в нарушении прав человека.

Кадыров готовит ответ США

Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял новые санкции США, написав в своём Telegram-канале, что новые ограничительные меры Вашингтона свидетельствуют о боязни США «маленькой Чечни».

Самого лидера Чеченской республики включили в «список Магнитского» еще в декабре 2017 года. Кадыров назвал это «наградой». Адвокат Александр Карабанов объяснил в эфире НСН такую позицию чеченского лидера.

«Я полностью понимаю Рамзана Кадырова. Он в последнее время выражает очень патриотическую позицию в отношении России. Включение любого гражданина Российской Федерации в этот список говорит о том, что позиция Америки противоречит той активной деятельности, которую ведет гражданин. Так что мы убедились, что Рамзан Кадыров действительно является патриотом своей страны и проявляет активную гражданскую позицию», - пояснил адвокат.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН также рассказал, как в республике воспринимают санкции США.

«Как вы могли удостовериться, звонкий смех Рамзана Кадырова и, собственно, командира известного отряда «Терек» полковника Абузейда Висмурадова ярко свидетельствует об их, мягко говоря, индифферентном отношении к «жутким» американским санкциям. Они выполняли, выполняют, и будут выполнять задачи любой сложности, поставленные перед ними российским командованием. Можете себе представить, каким образом наши ребята способны выполнять задания Родины, если США решили «отметить» их всех до одного вместе с командиром. Они знают, что с такими подразделениями Россия может очень многое», - пояснил он.

Немцова убили за критику ислама? Оппозиция не верит

По оценке Российского МИД, санкции против чеченской спецгруппы быстрого реагирования «Терек» обусловлены либо стремлением Вашингтона усложнить международное сотрудничество по борьбе с терроризмом, либо страхом перед способностью отряда действовать даже в условиях Арктики.

Теперь внешнеполитическое ведомство готово отстаивать маленькую Чечню не только перед политиками США, но и Великобритании.

Напомним, «Закон Магнитского» - документ, который принят в США в декабре 2012 года, вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Назван в память скончавшегося в тюрьме Сергея Магнитского, которого обвинили в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов, чей фонд был замешан в хищении из российского бюджета были 5,4 млрд. рублей в 2007 году.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Мид РФМИД РоссииВеликобританияСШАСанкцииЧечня
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры