Кадыров готовит ответ США

Рамзан Кадыров заявил, что авторы санкционного списка бойцов специального отряда «Терек» будут включены в аналогичные «черные списки» Чеченской республики, передает «Интерфакс».

Глава Чечни высоко оценил потенциал СОБРа и назвал «Терек» «одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом».

По мнению Кадырова, «США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки».

«Официально довожу до сведения авторов этих писулек, что вы все находитесь в наших списках», - предупредил глава Чеченской республики.

Ранее стало известно, что США внесли в санкционные списки бойцов СОБРа «Терек» и ещё четырех человек.

42-летний Рамзан Кадыров - глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, Герой Российской Федерации (2004), сын первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Кадыров с 2017 года входит в санкционный список США.

