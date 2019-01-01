Чеченский министр: На наши подразделения у американцев «особый зуб»

«Как вы могли удостовериться, звонкий смех Рамзана Кадырова и, собственно, командира известного отряда «Терек» полковника Абузейда Висмурадова ярко свидетельствует об их, мягко говоря, индифферентном отношении к «жутким» американским санкциям. Они выполняли, выполняют, и будут выполнять задачи любой сложности, поставленные перед ними российским командованием. Это один из самых подготовленных отрядов быстрого реагирования в мире, способных эффективно решать вопросы борьбы с международным терроризмом. Как мы убедились, о его существовании знают даже в Соединенных Штатах Америки. Можете себе представить, каким образом наши ребята способны выполнять задания Родины, если США решили «отметить» их всех до одного вместе с командиром. Они знают, что с такими подразделениями Россия может очень многое», - пояснил он.

По словам министра, американцы очень хорошо осведомлены о чеченских подразделениях.

«Они очень хорошо осведомлены после чемпионата мира 2015 года в Иордании, когда из десяти номинаций девять были нашими. У них на чеченские подразделения России «особый зуб». А насчёт санкций реакция может быть только одна - это полнейший бред», - подчеркнул он.

Умаров считает, что ответные российские меры должны быть адекватными. «Односторонние санкции неприемлемы для суверенного государства», - заключил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что санкции против «Терека» и его командира Абузайда Висмурадова - это убедительное свидетельство того, что США боятся «маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки».