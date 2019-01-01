Чеченский министр: На наши подразделения у американцев «особый зуб»
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации в эфире НСН рассказал, как в республике воспринимают санкции США.
Россия ответит на санкции США против спецотряда «Терек» и ряда российских силовиков. С таким заявлением выступило российское посольство в Вашингтоне. В США членов отряда считают причастными к убийству политика Бориса Немцова. Спецотряд «Терек» вместе с его командиром Абузайдом Висмурадовым, а также бывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев, которого адвокаты семьи Немцова называли организатором убийства политика, были внесены в санкционный список по «закону Магнитского» 16 мая.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН рассказал, как в республике воспринимают санкции США.
«Как вы могли удостовериться, звонкий смех Рамзана Кадырова и, собственно, командира известного отряда «Терек» полковника Абузейда Висмурадова ярко свидетельствует об их, мягко говоря, индифферентном отношении к «жутким» американским санкциям. Они выполняли, выполняют, и будут выполнять задачи любой сложности, поставленные перед ними российским командованием. Это один из самых подготовленных отрядов быстрого реагирования в мире, способных эффективно решать вопросы борьбы с международным терроризмом. Как мы убедились, о его существовании знают даже в Соединенных Штатах Америки. Можете себе представить, каким образом наши ребята способны выполнять задания Родины, если США решили «отметить» их всех до одного вместе с командиром. Они знают, что с такими подразделениями Россия может очень многое», - пояснил он.
По словам министра, американцы очень хорошо осведомлены о чеченских подразделениях.
«Они очень хорошо осведомлены после чемпионата мира 2015 года в Иордании, когда из десяти номинаций девять были нашими. У них на чеченские подразделения России «особый зуб». А насчёт санкций реакция может быть только одна - это полнейший бред», - подчеркнул он.
Умаров считает, что ответные российские меры должны быть адекватными. «Односторонние санкции неприемлемы для суверенного государства», - заключил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что санкции против «Терека» и его командира Абузайда Висмурадова - это убедительное свидетельство того, что США боятся «маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки».
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