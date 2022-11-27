МИД РФ: Визит Лаврова в Минск переносится

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова, запланированный на 27—28 ноября, отложенЮ Решение принято в связи со смертью его белорусского коллеги Владимира Макея.

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«Принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минск», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

О новых сроках официального визита и заседания коллегий ведомств планируется сообщить дополнительно, отмечает RT.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался на 65 году жизни. В понедельник у него должны были состояться переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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ФОТО: РИА Новости
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