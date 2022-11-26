Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — сообщает агентство.

Отмечается, что в понедельник планировались Макея и главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области БССР. После окончания Минского государственного педагогического института иностранных языков и Дипломатической академии МИД Австрии реализовал себя в качестве дипломатического работника с 1993 года. Также занимал должности помощника президента Белоруссии, в 2008–2012 годах возглавлял администрацию президента. Белорусским МИДом руководил с 22 августа 2012 года.





