Захарова: Потрясены смертью Владимира Макея
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала известие о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея в своем Telegram-канале.
«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — написала она.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался на 65 году жизни. В понедельник у него должны были состояться переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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