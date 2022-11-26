Захарова: Потрясены смертью Владимира Макея

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала известие о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея в своем Telegram-канале.

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«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — написала она.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался на 65 году жизни. В понедельник у него должны были состояться переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:БелоруссияРоссияМИДМария Захарова
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