МИД РФ: В ближайшее время ситуация в России с мятежом найдет свое решение

Убеждены, что в ближайшее время ситуация в России с мятежом найдет свое решение. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«Усилия для измены»: Военкоры уверены, что Пригожин готовил мятеж заранее

Отмечается, что министерство предостерегло страны Запада от всевозможных намеков на использование ситуации в России для «достижения своих русофобских целей». МИД РФ подчеркнул, что российское общество решительно поддерживает главу государства, а мятеж играет на руку врагам страны.

Так, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаках на тыловые части ЧВК, опубликовав якобы кадры последствий атаки. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. Минобороны также обратилось к бойцам штурмовых отрядов «Вагнера». В ведомстве заявили, что их обманом втянули в участие в мятеже. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМИД

Горячие новости

Все новости

партнеры