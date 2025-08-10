Дмитрий Тарасов рассказал подробности кражи у его матери 6 миллионов рублей
Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился подробностями того, как его мать стала жертвой мошенников. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram (признанной в России запрещённой; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ).
По словам Тарасова, его мать находилась на связи с мошенниками с 5 по 8 августа. Он добавил, что она была под гипнозом и сейчас с ней работают психотерапевты.
«С ней все хорошо», - добавил Тарасов.
Бывший футболист отметил, что возьмёт на себя погашение всех долгов матери и постарается восстановить её права на проданный автомобиль. Также он напомнил, что государственные ведомства и представители силовых структур никогда не ведут разговоры с гражданами по телефону.
Ранее мошенники украли у матери Тарасова 6 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
