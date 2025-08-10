«Спартак» начал поиск нового главного тренера
Московский «Спартак» начал поиск нового главного тренера. Об этом сообщает Metaratings.
Согласно информации Metaratings, представители «Спартака» уже контактировали с рядом иностранных специалистов, работающих в ведущих европейских чемпионатах. Уточняется, что один из претендентов на пост главного тренера клуба в настоящее время занимает должность помощника в тренерском штабе, а не является главным наставником своей команды.
С мая прошлого года «Спартак» возглавляет Деян Станкович, под руководством которого команда завершила минувший сезон на пятом месте в таблице Российской Премьер-Лиги.
В текущем сезоне клуб набрал 4 очка в первых четырёх турах РПЛ и на данный момент располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
