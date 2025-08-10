«Спартак» начал поиск нового главного тренера

Московский «Спартак» начал поиск нового главного тренера. Об этом сообщает Metaratings.

Экс-президент «Спартака» усомнился в способности Станковича выиграть чемпионат

Согласно информации Metaratings, представители «Спартака» уже контактировали с рядом иностранных специалистов, работающих в ведущих европейских чемпионатах. Уточняется, что один из претендентов на пост главного тренера клуба в настоящее время занимает должность помощника в тренерском штабе, а не является главным наставником своей команды.

С мая прошлого года «Спартак» возглавляет Деян Станкович, под руководством которого команда завершила минувший сезон на пятом месте в таблице Российской Премьер-Лиги.

В текущем сезоне клуб набрал 4 очка в первых четырёх турах РПЛ и на данный момент располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:ФК "Спартак"МоскваРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры